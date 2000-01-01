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Андреенок Яков Иванович

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Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
18.09.1871 ст.

Сын: Андреенок Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Андреенок Пелагея Савельевна

Могилевская губ.,Оршанский уезд,Руднянская вол.,д.Жар
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Андреенок Прокофий Яковлевич

Мать ребёнка: Андреенок Пелагея Савельевна

Могилевская губ.,Оршанский уезд,Руднянская вол.
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Андреенок Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Андреенок Пелагея Савельевна

могилевская губ.,Оршанский уезд,Руднянская вол.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Андреенок Борис Яковлевич

Мать ребёнка: Андреенок Пелагея Савельевна

Могилевская губ.,Оршанский уезд,руднянская вол.,д.Жар
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреенок Пелагея Савельевна

Смерть
Неизвестно
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