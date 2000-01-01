Андреенок Яков Иванович
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Беларусь
Рождение ребёнка
18.09.1871 ст.
Сын: Андреенок Трофим Яковлевич
Мать ребёнка: Андреенок Пелагея Савельевна
Могилевская губ.,Оршанский уезд,Руднянская вол.,д.Жар
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Андреенок Прокофий Яковлевич
Мать ребёнка: Андреенок Пелагея Савельевна
Могилевская губ.,Оршанский уезд,Руднянская вол.
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Андреенок Семен Яковлевич
Мать ребёнка: Андреенок Пелагея Савельевна
могилевская губ.,Оршанский уезд,Руднянская вол.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Андреенок Борис Яковлевич
Мать ребёнка: Андреенок Пелагея Савельевна
Могилевская губ.,Оршанский уезд,руднянская вол.,д.Жар
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно