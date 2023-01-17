Петренко Александр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1946
Дочь: Слобанюк Тамара Александровна
Мать ребёнка: Петренко Александра Кузьмовна
Каратузский район,д.Качулька
Бракосочетание
1946
Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно