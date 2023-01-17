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Петренко Александр Леонтьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1946

Дочь: Слобанюк Тамара Александровна

Мать ребёнка: Петренко Александра Кузьмовна

Каратузский район,д.Качулька
Бракосочетание
1946

Жена: Петренко Александра Кузьмовна

Качулька, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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