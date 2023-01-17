Исправников Мартимиан Иванович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти28.01.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Исправникова Анастасия Мартимьяновна
Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Исправников Дмитрий Мартимьянович
Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна
Рождение ребёнка
15.06.1872
Дочь: Исправникова Феврония Мартимьяновна
Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Исправников Яков Мартимьянович
Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна
Рождение ребёнка
02.06.1880
Сын: Исправников Петр Мартимьянович
Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Исправников Тимофей Мартимьянович
Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.1903
Причина смерти: от удушья