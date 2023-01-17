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Исправников Мартимиан Иванович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1841

Дата смерти

28.01.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Исправников Иван Михайлович

Мать: Исправникова Матрена Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Исправникова Анастасия Мартимьяновна

Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Исправников Дмитрий Мартимьянович

Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1872

Дочь: Исправникова Феврония Мартимьяновна

Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Исправников Яков Мартимьянович

Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна

Рождение ребёнка
02.06.1880

Сын: Исправников Петр Мартимьянович

Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Исправников Тимофей Мартимьянович

Мать ребёнка: Исправникова Анна Якимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исправникова Анна Якимовна

Смерть
28.01.1903
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от удушья
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