Исправников Петр Мартимьянович
Место рождения
Дата рождения02.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1880
Бракосочетание
21.05.1901
Рождение ребёнка
08.09.1902
Сын: Исправников Никита Петрович
Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
05.03.1905
Сын: Исправников Василий Петрович
Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
29.01.1907
Сын: Исправников Иван Петрович
Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
08.06.1909
Сын: Исправников Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
17.08.1912
Сын: Исправников Андрей Петрович
Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно