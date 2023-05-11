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Исправников Петр Мартимьянович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1880

Отец: Исправников Мартимиан Иванович

Мать: Исправникова Анна Якимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.05.1901

Жена: Исправникова Евдокия Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1902

Сын: Исправников Никита Петрович

Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1905

Сын: Исправников Василий Петрович

Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Исправников Иван Петрович

Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1909

Сын: Исправников Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Исправников Андрей Петрович

Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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