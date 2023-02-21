Исправникова Анна Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти05.03.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Исправникова Анастасия Мартимьяновна
Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Исправников Дмитрий Мартимьянович
Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1872
Дочь: Исправникова Феврония Мартимьяновна
Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Исправников Яков Мартимьянович
Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1880
Сын: Исправников Петр Мартимьянович
Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Исправников Тимофей Мартимьянович
Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.03.1904
Причина смерти: от удушья