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Исправникова Анна Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

05.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Исправникова Анастасия Мартимьяновна

Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Исправников Дмитрий Мартимьянович

Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.06.1872

Дочь: Исправникова Феврония Мартимьяновна

Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Исправников Яков Мартимьянович

Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1880

Сын: Исправников Петр Мартимьянович

Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Исправников Тимофей Мартимьянович

Отец ребёнка: Исправников Мартимиан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Мартимиан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
05.03.1904
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от удушья
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