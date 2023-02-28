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Исправников Дмитрий Мартимьянович

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1869

Дата смерти

13.12.1903

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Исправников Мартимиан Иванович

Мать: Исправникова Анна Якимовна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1899

Сын: Исправников Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Исправников Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1903

Дочь: Исправникова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Федоровна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исправникова Евдокия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.12.1903
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от чахотки
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