Исправников Дмитрий Мартимьянович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти13.12.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
03.12.1899
Сын: Исправников Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Исправников Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
19.08.1903
Дочь: Исправникова Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Исправникова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.12.1903
Причина смерти: от чахотки