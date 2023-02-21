Исправникова Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1899

Сын: Исправников Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.08.1902

Сын: Исправников Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1903

Дочь: Исправникова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Дмитрий Мартимьянович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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