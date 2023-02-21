Исправникова Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1899
Сын: Исправников Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Мартимьянович
Рождение ребёнка
09.08.1902
Сын: Исправников Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Мартимьянович
Рождение ребёнка
19.08.1903
Дочь: Исправникова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Мартимьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно