Исправникова (Кутлина) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова (Кутлина) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.05.1901

Муж: Исправников Петр Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1902

Сын: Исправников Никита Петрович

Отец ребёнка: Исправников Петр Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1905

Сын: Исправников Василий Петрович

Отец ребёнка: Исправников Петр Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1907

Сын: Исправников Иван Петрович

Отец ребёнка: Исправников Петр Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1909

Сын: Исправников Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Исправников Петр Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.08.1912

Сын: Исправников Андрей Петрович

Отец ребёнка: Исправников Петр Мартимьянович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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