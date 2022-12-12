Исправникова (Кутлина) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.05.1901
Рождение ребёнка
08.09.1902
Сын: Исправников Никита Петрович
Отец ребёнка: Исправников Петр Мартимьянович
Рождение ребёнка
05.03.1905
Сын: Исправников Василий Петрович
Отец ребёнка: Исправников Петр Мартимьянович
Рождение ребёнка
29.01.1907
Сын: Исправников Иван Петрович
Отец ребёнка: Исправников Петр Мартимьянович
Рождение ребёнка
08.06.1909
Сын: Исправников Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Исправников Петр Мартимьянович
Рождение ребёнка
17.08.1912
Сын: Исправников Андрей Петрович
Отец ребёнка: Исправников Петр Мартимьянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно