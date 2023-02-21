Исправникова Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти12.08.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Исправников Мартимиан Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Исправников Анфим Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
28.06.1849
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.08.1898
Причина смерти: от старости