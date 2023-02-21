Исправникова Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Матрена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

12.08.1898

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Исправников Мартимиан Иванович

Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Исправников Анфим Иванович

Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович

Рождение ребёнка
28.06.1849

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Иван Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.08.1898
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости
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