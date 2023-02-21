Исправников Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиДо 1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1841
Сын: Исправников Мартимиан Иванович
Мать ребёнка: Исправникова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Исправников Анфим Иванович
Мать ребёнка: Исправникова Матрена Михайловна
Рождение ребёнка
28.06.1849
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Исправникова Матрена Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1883