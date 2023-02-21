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Исправников Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

До 1883

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Исправников Михайло Дмитриевич

Мать: Исправникова Васса Даниловна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Исправников Мартимиан Иванович

Мать ребёнка: Исправникова Матрена Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Исправников Анфим Иванович

Мать ребёнка: Исправникова Матрена Михайловна

Рождение ребёнка
28.06.1849

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Исправникова Матрена Михайловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исправникова Матрена Михайловна

Смерть
До 1883
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