Исправникова Васса Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Васса Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

До 1866

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Исправников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Исправников Михайло Дмитриевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Исправников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Исправников Михайло Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Михайло Дмитриевич

Смерть
До 1866
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