Исправникова Васса Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиДо 1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Сын: Исправников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Исправников Михайло Дмитриевич
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818
Сын: Исправников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Исправников Михайло Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1866