Исправников Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
30.10.1838
Рождение ребёнка
1842
Сын: Исправников Григорий Иванович
Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
24.07.1843
Сын: Исправников Никанор Иванович
Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Исправников Иван Иванович
Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
01.02.1848
Сын: Исправников Симеон Иванович
Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Исправников Александр Иванович
Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Исправников Николай Иванович
Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно