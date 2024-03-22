Исправников Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсправников Иван Михайлович

Исправников Иван Михайлович

Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Исправников Михайло Дмитриевич

Мать: Исправникова Васса Даниловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.10.1838

Жена: Исправникова Матрена Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1842

Сын: Исправников Григорий Иванович

Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1843

Сын: Исправников Никанор Иванович

Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Сын: Исправников Иван Иванович

Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
01.02.1848

Сын: Исправников Симеон Иванович

Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Исправников Александр Иванович

Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Исправников Николай Иванович

Мать ребёнка: Исправникова Матрена Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close