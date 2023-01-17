Исправников Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Рождение ребёнка
21.06.1875
Дочь: Агриппина Александровна
Мать ребёнка: Исправникова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1876
Сын: Исправников Евдоким Александрович
Мать ребёнка: Исправникова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Исправников Марк Александрович
Мать ребёнка: Исправникова Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно