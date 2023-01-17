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Исправников Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Исправников Иван Михайлович

Мать: Исправникова Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
21.06.1875

Дочь: Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Исправникова Марфа Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1876

Сын: Исправников Евдоким Александрович

Мать ребёнка: Исправникова Марфа Ивановна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Исправников Марк Александрович

Мать ребёнка: Исправникова Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исправникова Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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