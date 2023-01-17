Исправникова Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1875
Дочь: Агриппина Александровна
Отец ребёнка: Исправников Александр Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1876
Сын: Исправников Евдоким Александрович
Отец ребёнка: Исправников Александр Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Исправников Марк Александрович
Отец ребёнка: Исправников Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно