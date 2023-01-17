Исправникова Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсправникова Марфа Ивановна

Исправникова Марфа Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1875

Дочь: Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Исправников Александр Иванович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.07.1876

Сын: Исправников Евдоким Александрович

Отец ребёнка: Исправников Александр Иванович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Сын: Исправников Марк Александрович

Отец ребёнка: Исправников Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close