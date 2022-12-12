Исправникова Матрена Андреевна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1838
Рождение ребёнка
1842
Сын: Исправников Григорий Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
24.07.1843
Сын: Исправников Никанор Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Исправников Иван Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1848
Сын: Исправников Симеон Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Исправников Александр Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Исправников Николай Иванович
Отец ребёнка: Исправников Иван Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно