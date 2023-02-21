Исправников Михайло Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1816
Сын: Исправников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Исправникова Васса Даниловна
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818
Сын: Исправников Иван Михайлович
Мать ребёнка: Исправникова Васса Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно