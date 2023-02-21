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Исправников Михайло Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Исправников Дмитрий Трофимович

Мать: Исправникова Марья Федоровна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Исправников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Исправникова Васса Даниловна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Исправников Иван Михайлович

Мать ребёнка: Исправникова Васса Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исправникова Васса Даниловна

Смерть
Неизвестно
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