Исправникова Марья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исправникова Марья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

До 1826

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Исправников Ефим Дмитриевич

Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Исправников Михайло Дмитриевич

Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
04.07.1800

Дочь: Исправникова Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Орина Дмитриевна

Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович

Рождение ребёнка
03.11.1807

Сын: Исправников Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исправников Дмитрий Трофимович

Смерть
До 1826
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