Исправникова Марья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиДо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Сын: Исправников Ефим Дмитриевич
Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Исправников Михайло Дмитриевич
Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
04.07.1800
Дочь: Исправникова Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Орина Дмитриевна
Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович
Рождение ребёнка
03.11.1807
Сын: Исправников Егор Дмитриевич
Отец ребёнка: Исправников Дмитрий Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1826