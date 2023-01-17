Пуговкин Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
17.08.1858 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1861 ст.
Сын: Пуговкин Максим Тимофеевич
Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна
Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1863
Сын: Пуговкин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Пуговкин Гавриил Тимофеевич
Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
13.05.1875 ст.
Дочь: Елена Тимофеевна
Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна
ф.203-оп.780-д.1227 264об-265
Рождение ребёнка
28.08.1876 ст.
Дочь: Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна
ф.203-оп.780-д.1239 300об-301
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна
Смерть
Неизвестно
Между 1892 и 1900