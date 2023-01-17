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Пуговкин Тимофей Иванович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Пуговкин Иван Адрианович

Мать: Пуговкина Ирина Алексеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
17.08.1858 ст.

Жена: Пуговкина Наталья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
12.08.1861 ст.

Сын: Пуговкин Максим Тимофеевич

Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пуговкин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1868

Сын: Пуговкин Гавриил Тимофеевич

Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1871

Сын: Пуговкин Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
13.05.1875 ст.

Дочь: Елена Тимофеевна

Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1227 264об-265
Рождение ребёнка
28.08.1876 ст.

Дочь: Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1239 300об-301
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Тимофеевна

Мать ребёнка: Пуговкина Наталья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
Между 1892 и 1900
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