Пуговкин Максим Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения12.08.1861 ст.
Дата смерти02.08.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1861 ст.
Бракосочетание
25.05.1879 ст.
ф.203 оп.780 д.1273 303об-304
Рождение ребёнка
10.03.1881 ст.
Сын: Пуговкин Алексей Максимович
Мать ребёнка: Пуговкина Ксения Ивановна
ф.203 оп.780 д.2630 220об-221
Рождение ребёнка
23.05.1886 ст.
Дочь: Агриппина Максимовна
Мать ребёнка: Пуговкина Ксения Ивановна
ф.203-оп.780-д.1356 230об-231
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Пуговкина Ксения Ивановна
ф.203-оп.780-д.1383 251об-252
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.
Сын: Пуговкин Василий Максимович
Мать ребёнка: Пуговкина Ксения Ивановна
ф.203-оп.780-д.1383 251об-252
Бракосочетание
30.06.1896 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.
Сын: Пуговкин Михаил Максимович
Мать ребёнка: Пуговкина Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
24.06.1901 ст.
Дочь: Козлова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Пуговкина Пелагея Федоровна
Смерть
02.08.1902 ст.