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Пуговкин Максим Тимофеевич

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Место рождения

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

12.08.1861 ст.

Дата смерти

02.08.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1861 ст.

Отец: Пуговкин Тимофей Иванович

Мать: Пуговкина Наталья Федоровна

Мякинино, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
25.05.1879 ст.

Жена: Пуговкина Ксения Ивановна

ф.203 оп.780 д.1273 303об-304
Рождение ребёнка
10.03.1881 ст.

Сын: Пуговкин Алексей Максимович

Мать ребёнка: Пуговкина Ксения Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203 оп.780 д.2630 220об-221
Рождение ребёнка
23.05.1886 ст.

Дочь: Агриппина Максимовна

Мать ребёнка: Пуговкина Ксения Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1356 230об-231
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Пуговкина Ксения Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1383 251об-252
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.

Сын: Пуговкин Василий Максимович

Мать ребёнка: Пуговкина Ксения Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1383 251об-252
Бракосочетание
30.06.1896 ст.

Жена: Пуговкина Пелагея Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.

Сын: Пуговкин Михаил Максимович

Мать ребёнка: Пуговкина Пелагея Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
24.06.1901 ст.

Дочь: Козлова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Пуговкина Пелагея Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
02.08.1902 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
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