Пуговкина (Ботылева) Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуговкина (Ботылева) Пелагея Федоровна

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

07.10.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1877 ст.

Отец: Ботылев Федор Дмитриевич

Мать: Ботылева Мария Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
30.06.1896 ст.

Муж: Пуговкин Максим Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.

Сын: Пуговкин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
24.06.1901 ст.

Дочь: Козлова Анна Максимовна

Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
02.05.1904 ст.

Муж: Журавлев Федор Васильевич

ф.203-оп.780-д.3068 198об-199
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.

Сын: Журавлев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Журавлев Федор Васильевич

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.203-оп.780-д.3068 198об-199
Рождение ребёнка
26.04.1907

Сын: Журавлев Николай Федорович

Отец ребёнка: Журавлев Федор Васильевич

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1910

Сын: Борис

Отец ребёнка: не указан

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
12.11.1912 ст.

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
21.08.1915 ст.

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Екатеринка, Хорошовская волость , Московский уезд
незаконнорожденный. Вероятно, сын третьего мужа Степанова Филиппа
Бракосочетание
05.10.1915 ст.

Муж: Степанов Филипп Петрович

Смоленской губернии, Гжатского уезда, Савинской волости, деревни Горские Раменки, крестьянин Филипп Петрович Степанов, православного вероисповедания, первым браком, 33 Деревни Екатеринки, крестьянка в... Показать все
Смерть
Неизвестно
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