Пуговкина (Ботылева) Пелагея Федоровна
Место рождения
Дата рождения07.10.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1877 ст.
Отец: Ботылев Федор Дмитриевич
Мать: Ботылева Мария Федоровна
Бракосочетание
30.06.1896 ст.
Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.
Сын: Пуговкин Михаил Максимович
Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
24.06.1901 ст.
Дочь: Козлова Анна Максимовна
Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич
Бракосочетание
02.05.1904 ст.
ф.203-оп.780-д.3068 198об-199
Рождение ребёнка
17.03.1905 ст.
Сын: Журавлев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Журавлев Федор Васильевич
ф.203-оп.780-д.3068 198об-199
Рождение ребёнка
26.04.1907
Сын: Журавлев Николай Федорович
Отец ребёнка: Журавлев Федор Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1910
Сын: Борис
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Рождение ребёнка
12.11.1912 ст.
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденная
Рождение ребёнка
21.08.1915 ст.
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный. Вероятно, сын третьего мужа Степанова Филиппа
Бракосочетание
05.10.1915 ст.
Смоленской губернии, Гжатского уезда, Савинской волости, деревни Горские Раменки, крестьянин Филипп Петрович Степанов, православного вероисповедания, первым браком, 33 Деревни Екатеринки, крестьянка в... Показать все
Смерть
Неизвестно