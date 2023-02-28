Пуговкин Алексей Максимович
Место рождения
Дата рождения10.03.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1881 ст.
ф.203 оп.780 д.2630 220об-221
Бракосочетание
17.01.1903 ст.
ф.203 оп.780 д.3053 179об-180
Рождение ребёнка
22.03.1904 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Ивановна
ф. 203 оп.780 д.3053 179об-180
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Ивановна
Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.
Дочь: Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Ивановна
Рождение ребёнка
31.12.1915 ст.
Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Ивановна
ф. 203 оп. 780 д.4923 257об-258 Комментарий в метрической книге: "выдано 30.12.1963"
Рождение ребёнка
26.09.1917 ст.
Сын: Пуговкин Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Ивановна
Смерть
Неизвестно