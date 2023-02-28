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Пуговкин Алексей Максимович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

10.03.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1881 ст.

Отец: Пуговкин Максим Тимофеевич

Мать: Пуговкина Ксения Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203 оп.780 д.2630 220об-221
Бракосочетание
17.01.1903 ст.

Жена: Пуговкина Праскева Ивановна

ф.203 оп.780 д.3053 179об-180
Рождение ребёнка
22.03.1904 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф. 203 оп.780 д.3053 179об-180
Рождение ребёнка
28.10.1907 ст.

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
14.12.1910 ст.

Дочь: Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
31.12.1915 ст.

Сын: Пуговкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф. 203 оп. 780 д.4923 257об-258 Комментарий в метрической книге: "выдано 30.12.1963"
Рождение ребёнка
26.09.1917 ст.

Сын: Пуговкин Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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