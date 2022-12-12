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Пуговкина Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

25.04.1896 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1879 ст.

Муж: Пуговкин Максим Тимофеевич

ф.203 оп.780 д.1273 303об-304
Рождение ребёнка
10.03.1881 ст.

Сын: Пуговкин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203 оп.780 д.2630 220об-221
Рождение ребёнка
23.05.1886 ст.

Дочь: Агриппина Максимовна

Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1356 230об-231
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.

Дочь: Александра Максимовна

Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1383 251об-252
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.

Сын: Пуговкин Василий Максимович

Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1383 251об-252
Смерть
25.04.1896 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф. 203 оп.780 д.2630 220об-221
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