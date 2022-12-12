Пуговкина Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти25.04.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1879 ст.
ф.203 оп.780 д.1273 303об-304
Рождение ребёнка
10.03.1881 ст.
Сын: Пуговкин Алексей Максимович
Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич
ф.203 оп.780 д.2630 220об-221
Рождение ребёнка
23.05.1886 ст.
Дочь: Агриппина Максимовна
Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич
ф.203-оп.780-д.1356 230об-231
Рождение ребёнка
13.04.1888 ст.
Дочь: Александра Максимовна
Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич
ф.203-оп.780-д.1383 251об-252
Рождение ребёнка
23.02.1891 ст.
Сын: Пуговкин Василий Максимович
Отец ребёнка: Пуговкин Максим Тимофеевич
ф.203-оп.780-д.1383 251об-252
Смерть
25.04.1896 ст.
ф. 203 оп.780 д.2630 220об-221