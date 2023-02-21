Ботылева Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ботылева Агриппина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1847 ст.

Сын: Ботылев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1737 704об-705
Рождение ребёнка
1851

Сын: Ботылев Семен Иванович

Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1853

Сын: Ботылев Егор Иванович

Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботылев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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