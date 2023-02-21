Ботылева Агриппина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1847 ст.
Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович
ф.203-оп.745-д.1737 704об-705
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Ботылев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно