Ботылев Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти28.06.1900 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Ботылев Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1896 ст.
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Ботылева Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Ботылева Пелагея Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1900 ст.
ф.203-оп.780-д.2689 260об-261