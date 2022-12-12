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Ботылев Егор Иванович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1853

Дата смерти

28.06.1900 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Ботылев Иван Иванович

Мать: Ботылева Агриппина Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
12.02.1896 ст.

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Ботылева Пелагея Андреева

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Ботылева Пелагея Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботылева Пелагея Андреева

Смерть
28.06.1900 ст.
ф.203-оп.780-д.2689 260об-261
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