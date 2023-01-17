Ботылев Семен Иванович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Ботылев Иван Иванович
Рождение ребёнка
29.07.1895 ст.
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: Ботылева Марфа Николаевна
ф.203-оп.780-д.2628 200об-201
Рождение ребёнка
06.08.1897 ст.
Сын: Ботылев Александр Семенович
Мать ребёнка: Ботылева Марфа Николаевна
ф.203-оп.780-д.2658 206об-207
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно