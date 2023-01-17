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Ботылев Семен Иванович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ботылев Иван Иванович

Мать: Ботылева Агриппина Ивановна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
29.07.1895 ст.

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: Ботылева Марфа Николаевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.2628 200об-201
Рождение ребёнка
06.08.1897 ст.

Сын: Ботылев Александр Семенович

Мать ребёнка: Ботылева Марфа Николаевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.2658 206об-207
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ботылева Марфа Николаевна

Смерть
Неизвестно
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