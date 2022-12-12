Ботылева Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБотылева Марфа Николаевна

Ботылева Марфа Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1895 ст.

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Ботылев Семен Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.2628 200об-201
Рождение ребёнка
06.08.1897 ст.

Сын: Ботылев Александр Семенович

Отец ребёнка: Ботылев Семен Иванович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.2658 206об-207
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ботылев Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close