Ботылева Марфа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1895 ст.
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Ботылев Семен Иванович
ф.203-оп.780-д.2628 200об-201
Рождение ребёнка
06.08.1897 ст.
Сын: Ботылев Александр Семенович
Отец ребёнка: Ботылев Семен Иванович
ф.203-оп.780-д.2658 206об-207
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно