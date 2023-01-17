Пуговкин Иван Адрианович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Пуговкин Адриан Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1823 ст.
Сын: Пуговкин Алексей Иванович
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Алексеевна
ф.2132-оп.1-д.150 115об-116
Рождение ребёнка
16.11.1826 ст.
Сын: Пуговкин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Алексеевна
ф.2132-оп.1-д.151 5об-6
Рождение ребёнка
05.12.1827 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Алексеевна
ф.2132-оп.1-д.151 11об-12
Рождение ребёнка
03.01.1832 ст.
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Алексеевна
ф.2132-оп.1-д.151 52об-53 отдан в рекруты в 1856 году.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пуговкин Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858