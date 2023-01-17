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Пуговкин Иван Адрианович

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Пуговкин Адриан Тимофеевич

Мать: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
11.02.1823 ст.

Сын: Пуговкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Алексеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.150 115об-116
Рождение ребёнка
16.11.1826 ст.

Сын: Пуговкин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Алексеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.151 5об-6
Рождение ребёнка
05.12.1827 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Алексеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.151 11об-12
Рождение ребёнка
03.01.1832 ст.

Сын: Пуговкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Алексеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.151 52об-53 отдан в рекруты в 1856 году.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пуговкин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Пуговкина Ирина Алексеевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуговкина Ирина Алексеевна

Смерть
После 1858
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