Пуговкин Адриан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смерти26.07.1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1803
Сын: Пуговкин Василий Адрианович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1806 ст.
Сын: Пуговкин Григорий Адрианович
Мать ребёнка: не указана
ф.2132-оп.1-д.150 12об-13
Смерть
26.07.1812 ст.
ф.203-оп.745-д.1065а 178об-179 Еще один Андриан Тимофеев умер 26.08.1812 см. там же
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пыльнова Улита Адриановна
Мать ребёнка: не указана