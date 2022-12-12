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Пуговкин Адриан Тимофеевич

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1767

Дата смерти

26.07.1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Пуговкин Тимофей Игнатьевич

Мать: Пуговкина Пелагея Филипповна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1794

Сын: Пуговкин Иван Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
22.01.1803

Сын: Пуговкин Василий Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1806 ст.

Сын: Пуговкин Григорий Адрианович

Мать ребёнка: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.150 12об-13
Смерть
26.07.1812 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1065а 178об-179 Еще один Андриан Тимофеев умер 26.08.1812 см. там же
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пыльнова Улита Адриановна

Мать ребёнка: не указана

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
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