Пуговкина (Карягина) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
11.02.1823 ст.
Сын: Пуговкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Пуговкин Иван Адрианович
ф.2132-оп.1-д.150 115об-116
Рождение ребёнка
16.11.1826 ст.
Сын: Пуговкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Пуговкин Иван Адрианович
ф.2132-оп.1-д.151 5об-6
Рождение ребёнка
05.12.1827 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пуговкин Иван Адрианович
ф.2132-оп.1-д.151 11об-12
Рождение ребёнка
03.01.1832 ст.
Отец ребёнка: Пуговкин Иван Адрианович
ф.2132-оп.1-д.151 52об-53 отдан в рекруты в 1856 году.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пуговкин Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Пуговкин Иван Адрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Между 1845 и 1859