Пуговкина (Карягина) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуговкина (Карягина) Ирина Алексеевна

Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Карягин Алексей Матвеевич

Мать: Карягина Алена Савельевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1823 ст.

Сын: Пуговкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Пуговкин Иван Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.150 115об-116
Рождение ребёнка
16.11.1826 ст.

Сын: Пуговкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Пуговкин Иван Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.151 5об-6
Рождение ребёнка
05.12.1827 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пуговкин Иван Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.151 11об-12
Рождение ребёнка
03.01.1832 ст.

Сын: Пуговкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Пуговкин Иван Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.2132-оп.1-д.151 52об-53 отдан в рекруты в 1856 году.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Пуговкин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Пуговкин Иван Адрианович

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуговкин Иван Адрианович

Смерть
Неизвестно
Между 1845 и 1859
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