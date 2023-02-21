Карягина Алена Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карягина Алена Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Карягин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Карягин Алексей Матвеевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Пуговкина Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Карягин Алексей Матвеевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1802

Сын: Карягин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Карягин Алексей Матвеевич

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карягин Алексей Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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