Карягина Алена Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Карягин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Пуговкина Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Карягин Алексей Матвеевич
Рождение ребёнка
1802
Сын: Карягин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Карягин Алексей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно