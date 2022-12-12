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Карягин Николай Алексеевич

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Карягин Алексей Матвеевич

Мать: Карягина Алена Савельевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1824

Сын: Карягин Анисим Николаевич

Мать ребёнка: Карягина Ефимия Алексеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1827 ст.

Сын: Карягин Гаврила Николаевич

Мать ребёнка: Карягина Ефимия Алексеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
ф.2132-оп.1-д.151 9об-10 отдан в рекруты в 1847
Рождение ребёнка
1841

Сын: Карягин Петр Николаевич

Мать ребёнка: Карягина Ефимия Алексеевна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карягина Ефимия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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