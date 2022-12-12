Карягин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1824
Сын: Карягин Анисим Николаевич
Мать ребёнка: Карягина Ефимия Алексеевна
Рождение ребёнка
10.03.1827 ст.
Сын: Карягин Гаврила Николаевич
Мать ребёнка: Карягина Ефимия Алексеевна
ф.2132-оп.1-д.151 9об-10 отдан в рекруты в 1847
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Карягина Ефимия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно