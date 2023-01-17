Пуговкин Илья Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
09.07.1889 ст.
ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
26.04.1896 ст.
Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Васильевна
ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
26.10.1899 ст.
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Васильевна
ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
05.06.1913 ст.
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Васильевна
Смерть
Неизвестно