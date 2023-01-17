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Пуговкин Илья Тимофеевич

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Место рождения

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Пуговкин Тимофей Иванович

Мать: Пуговкина Наталья Федоровна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
09.07.1889 ст.

Жена: Пуговкина Праскева Васильевна

ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
26.04.1896 ст.

Сын: Пуговкин Николай Ильич

Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
26.10.1899 ст.

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
05.06.1913 ст.

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Пуговкина Праскева Васильевна

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
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