Пуговкина Праскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1889 ст.
ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
26.04.1896 ст.
Отец ребёнка: Пуговкин Илья Тимофеевич
ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
26.10.1899 ст.
Дочь: Екатерина Ильинична
Отец ребёнка: Пуговкин Илья Тимофеевич
ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
05.06.1913 ст.
Дочь: Александра Ильинична
Отец ребёнка: Пуговкин Илья Тимофеевич
Смерть
Неизвестно