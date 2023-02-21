Пуговкина Праскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПуговкина Праскева Васильевна

Пуговкина Праскева Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1889 ст.

Муж: Пуговкин Илья Тимофеевич

ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
26.04.1896 ст.

Сын: Пуговкин Николай Ильич

Отец ребёнка: Пуговкин Илья Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
26.10.1899 ст.

Дочь: Екатерина Ильинична

Отец ребёнка: Пуговкин Илья Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.780-д.1394 259об-260
Рождение ребёнка
05.06.1913 ст.

Дочь: Александра Ильинична

Отец ребёнка: Пуговкин Илья Тимофеевич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close