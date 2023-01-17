Шелатова Анастасия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелатова Анастасия Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1799

Муж: Шелатов Гурей Максимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шелатов Сергей Гуреев

Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Шелатов Григорий Гуреев

Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шелатов Гавриил Гуреев

Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Шелатов Иван Гуреев

Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Познякова Мария Гуреева

Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Шелатова Устинья Гуреева

Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Шелатов Василий Гуреев

Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Шелатова Феврония Гуреева

Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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