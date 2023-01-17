Шелатова Анастасия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1799
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Шелатов Иван Гуреев
Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Познякова Мария Гуреева
Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Шелатова Устинья Гуреева
Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Шелатова Феврония Гуреева
Отец ребёнка: Шелатов Гурей Максимов
Смерть
После 1834