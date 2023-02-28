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Шелатов Василий Гуреев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Шелатов Гурей Максимов

Мать: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Шелатов Николай Васильев

Мать ребёнка: Шелатова Феврония Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1833

Жена: Шелатова Феврония Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шелатов Матвей Васильев

Мать ребёнка: Шелатова Феврония Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шелатов Степан Васильев

Мать ребёнка: Шелатова Феврония Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Шелатов Иван Васильев

Мать ребёнка: Шелатова Феврония Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шелатов Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Шелатова Феврония Тимофеева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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