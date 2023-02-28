Шелатов Василий Гуреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Шелатов Гурей Максимов
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Шелатова Феврония Тимофеева
Бракосочетание
До 1833
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Шелатова Феврония Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Шелатова Феврония Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Шелатова Феврония Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Шелатов Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Шелатова Феврония Тимофеева
Смерть
После 1858