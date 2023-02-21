Шелатова Феврония Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелатова Феврония Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шелатов Николай Васильев

Отец ребёнка: Шелатов Василий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1833

Муж: Шелатов Василий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Шелатов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Шелатов Василий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шелатов Степан Васильев

Отец ребёнка: Шелатов Василий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Шелатов Иван Васильев

Отец ребёнка: Шелатов Василий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Шелатов Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Шелатов Василий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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