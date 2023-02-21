Шелатова Феврония Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Шелатов Василий Гуреев
Бракосочетание
До 1833
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Шелатов Василий Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Шелатов Василий Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Шелатов Василий Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Шелатов Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Шелатов Василий Гуреев
Смерть
После 1858