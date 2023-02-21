Шелатов Гурей Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смерти1832
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова
Бракосочетание
До 1799
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Шелатов Иван Гуреев
Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Познякова Мария Гуреева
Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Шелатова Устинья Гуреева
Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Шелатова Феврония Гуреева
Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова
Смерть
1832