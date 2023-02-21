Шелатов Гурей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелатов Гурей Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Шелатов Сергей Гуреев

Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1799

Жена: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Шелатов Григорий Гуреев

Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шелатов Гавриил Гуреев

Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Шелатов Иван Гуреев

Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Познякова Мария Гуреева

Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Шелатова Устинья Гуреева

Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Шелатов Василий Гуреев

Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Шелатова Феврония Гуреева

Мать ребёнка: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1832
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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