Шелатов Григорий Гуреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Шелатов Гурей Максимов
Бракосочетание
01.10.1817 ст.
Жена: Шелатова Домна Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Шелатова Прасковья Григорьева
Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Шелатов Тимофей Григорьев
Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Шелатова Ефросинья Григорьева
Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова
Смерть
После 1858