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Шелатов Григорий Гуреев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Шелатов Гурей Максимов

Мать: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
01.10.1817 ст.

Жена: Шелатова Домна Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Шелатова Прасковья Григорьева

Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шелатов Яков Григорьев

Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Шелатов Тимофей Григорьев

Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Шелатова Ефросинья Григорьева

Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шелатов Петр Григорьев

Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Шелатов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Шелатова Домна Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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