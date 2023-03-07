Шелатова (Познякова) Домна Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Позняков Филипп Аникеев
Мать: не указана
Бракосочетание
01.10.1817 ст.
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Шелатова Прасковья Григорьева
Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Шелатов Тимофей Григорьев
Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Шелатова Ефросинья Григорьева
Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев
Рождение ребёнка
Около 1841
Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев
Смерть
После 1858