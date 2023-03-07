Шелатова (Познякова) Домна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелатова (Познякова) Домна Филиппова

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Позняков Филипп Аникеев

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
01.10.1817 ст.

Муж: Шелатов Григорий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Шелатова Прасковья Григорьева

Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шелатов Яков Григорьев

Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Шелатов Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Шелатова Ефросинья Григорьева

Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Шелатов Петр Григорьев

Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Шелатов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Шелатов Григорий Гуреев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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