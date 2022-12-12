Позняков Филипп Аникеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Позняков Аникей Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Шелатова Домна Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Познякова Аграфена Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Жабина Елена Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
С 1813
Смерть
После 1813