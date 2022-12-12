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Позняков Филипп Аникеев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1813

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Позняков Аникей Егоров

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Шелатова Домна Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Познякова Аграфена Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Жабина Елена Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1813
Смерть
После 1813
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