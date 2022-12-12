Жабина (Познякова) Елена Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жабина (Познякова) Елена Филиппова

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Позняков Филипп Аникеев

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
13.01.1829 ст.

Муж: Жабин Максим Карпов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Жабин Иван Максимов

Отец ребёнка: Жабин Максим Карпов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Жабина Федосья Максимова

Отец ребёнка: Жабин Максим Карпов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Жабин Никанор Максимов

Отец ребёнка: Жабин Максим Карпов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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