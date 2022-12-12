Жабина (Познякова) Елена Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Позняков Филипп Аникеев
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1829 ст.
Муж: Жабин Максим Карпов
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Жабин Иван Максимов
Отец ребёнка: Жабин Максим Карпов
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Жабина Федосья Максимова
Отец ребёнка: Жабин Максим Карпов
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Жабин Максим Карпов
Смерть
После 1858