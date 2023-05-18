Жабин Максим Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖабин Максим Карпов

Жабин Максим Карпов

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
13.01.1829 ст.

Жена: Жабина Елена Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Жабин Иван Максимов

Мать ребёнка: Жабина Елена Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Жабина Федосья Максимова

Мать ребёнка: Жабина Елена Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Жабин Никанор Максимов

Мать ребёнка: Жабина Елена Филиппова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close