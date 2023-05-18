Жабин Максим Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1829 ст.
Жена: Жабина Елена Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Жабин Иван Максимов
Мать ребёнка: Жабина Елена Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Жабина Федосья Максимова
Мать ребёнка: Жабина Елена Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Жабина Елена Филиппова
Смерть
После 1858