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Шелатов Гавриил Гуреев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Шелатов Гурей Максимов

Мать: Шелатова Анастасия Павлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Шелатов Степан Гавриилов

Мать ребёнка: Шелатова Прасковья Григорьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1825

Жена: Шелатова Прасковья Григорьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Шелатова Пелагея Гавриилова

Мать ребёнка: Шелатова Прасковья Григорьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Шелатов Алексей Гавриилов

Мать ребёнка: Шелатова Прасковья Григорьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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