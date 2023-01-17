Шелатов Гавриил Гуреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Шелатов Гурей Максимов
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Шелатова Прасковья Григорьева
Бракосочетание
До 1825
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Шелатова Пелагея Гавриилова
Мать ребёнка: Шелатова Прасковья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Шелатов Алексей Гавриилов
Мать ребёнка: Шелатова Прасковья Григорьева
Смерть
После 1858