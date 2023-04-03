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Люлькова Праскевия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Люльков Афанасий

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мельникова (Люлькова) Елена

Отец ребёнка: Люльков Афанасий

Рождение ребёнка
02.10.1804

Дочь: (Люлькова) Фекла

Отец ребёнка: Люльков Афанасий

Воровсколесская, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Восприемница Казака Харитона Чикова жена Евдокия Савельева | ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Люлькова) Прасковья

Отец ребёнка: Люльков Афанасий

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Люлькова) Дария

Отец ребёнка: Люльков Афанасий

Рождение ребёнка
1815

Сын: Люльков Аким

Отец ребёнка: Люльков Афанасий

Смерть
Неизвестно
1831 - 1847

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