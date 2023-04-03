Люлькова Праскевия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Люльков Афанасий
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Мельникова (Люлькова) Елена
Отец ребёнка: Люльков Афанасий
Рождение ребёнка
02.10.1804
Дочь: (Люлькова) Фекла
Отец ребёнка: Люльков Афанасий
Воровсколесская, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Восприемница Казака Харитона Чикова жена Евдокия Савельева | ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Люлькова) Прасковья
Отец ребёнка: Люльков Афанасий
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Люлькова) Дария
Отец ребёнка: Люльков Афанасий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Люльков Аким
Отец ребёнка: Люльков Афанасий
Смерть
Неизвестно
1831 - 1847