Люльков Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюльков Афанасий

Люльков Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Люльков Федот

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люлькова Праскевия Иванова

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Мельникова (Люлькова) Елена

Мать ребёнка: Люлькова Праскевия Иванова

Рождение ребёнка
02.10.1804

Дочь: (Люлькова) Фекла

Мать ребёнка: Люлькова Праскевия Иванова

Воровсколесская, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Восприемница Казака Харитона Чикова жена Евдокия Савельева | ГААО | 599-1-1015, лл. 246, 440 Исповедные росписи села Сергиевского за 1800, 1801 годы
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Люлькова) Прасковья

Мать ребёнка: Люлькова Праскевия Иванова

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Люлькова) Дария

Мать ребёнка: Люлькова Праскевия Иванова

Рождение ребёнка
1815

Сын: Люльков Аким

Мать ребёнка: Люлькова Праскевия Иванова

Смерть
1829
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.