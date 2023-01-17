Воровсколесская
Андроповский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- станица
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
5684Воровсколесская станица между руч. Грековой и Дулькиной3448052117701942великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 5, бакалейных 3. Питейных заведений 3. Водяная мукомольная мельница 1.По ручьям Грековой и Дулькиной
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
88166Воровсколесскаястаница44°23'42°24'L-38-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7632404101ст-ца Воровсколесская#Н/Д