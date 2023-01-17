станица Воровсколесская, станица Воровсколесская, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Воровсколесская

Андроповский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5684Воровсколесская станица между руч. Грековой и Дулькиной3448052117701942великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 5, бакалейных 3. Питейных заведений 3. Водяная мукомольная мельница 1.По ручьям Грековой и Дулькиной

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Андроповский район
88166Воровсколесскаястаница44°23'42°24'L-38-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Андроповский муниципальный район, Сельское поселение станица Воровсколесская
7632404101ст-ца Воровсколесская#Н/Д
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