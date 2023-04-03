Мельникова (Люлькова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Люлькова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Люльков Афанасий

Мать: Люлькова Праскевия Иванова

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Мельников Наум

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мельников Пахомий

Отец ребёнка: Мельников Наум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Наум

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно
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