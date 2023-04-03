Мельникова (Люлькова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Люльков Афанасий
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Мельников Наум
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мельников Пахомий
Отец ребёнка: Мельников Наум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельников Наум
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
Неизвестно