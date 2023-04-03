Мельников Наум — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Наум

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1792 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова (Люлькова) Елена

Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: (Мельникова) Татьяна

Мать ребёнка: Мельникова (Люлькова) Елена

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мельников Пахомий

Мать ребёнка: Мельникова (Люлькова) Елена

Смерть
Неизвестно

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