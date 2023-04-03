Мельников Наум
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1819
Дочь: (Мельникова) Татьяна
Мать ребёнка: Мельникова (Люлькова) Елена
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мельников Пахомий
Мать ребёнка: Мельникова (Люлькова) Елена
Смерть
Неизвестно