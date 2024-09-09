Самсонов Зот Стефанович
Место рождения
Дата рождения29.12.1891 ст.
Дата смерти04.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1891 ст.
Информация о точной дате рождения взята из "Анкеты арестованного" архивного следственного дела ФСБ РО № П-65447 (1937-1938) Ссылка на источник: https://disk.yandex.ru/i/mqQvGOdwptfqeA
Рождение ребёнка
Неизвестно
Восприемник
20.04.1908 ст.
Николаевская ц. хутора Солоный ст. Кумшацкой ГАРО 803-2-1952 лл.70об.-71 №24 Восприемник Георгия - сына Нестера Андреевича и Натальи Андреевны Самсоновых.
Поручитель
28.10.1908
Поручитель на венчании Самсоновой Матроны Федоровны с Батаковым Петром Павловичем в Николаевской ц. х. Солоного ст. Кумшацкой ГАРО 803-3-1952 лл.108об.-109
Бракосочетание
Около 1910 ст.
Рождение ребёнка
09.07.1912 ст.
Мать ребёнка: Самсонова (Фролова) Дарья Григорьевна
Участие в бою
С 18.07.1914 по 1917
Участник Первой Мировой Войны Воевал в 19-й Донском казачем полку 4-й Донской казачей дивизии Источники: 1. Казаки станицы Кумшацкой (и других) служили в 19-м и 36-м полках. 2. В учетно-статистиче... Показать все
Участие в бою
С 1918 по 1922
Воевал на стороне красных 1918-1922 Источник: Приговор из архивного следственного дела УФСБ РФ по Ростовской области https://disk.yandex.ru/i/S3WLDb_s_CP0ag
Работа или профессия
С 1918 по 1930
"Занимался сельским хозяйством. Применял наемную рабочую силу. Занимался скупкой и продажей вина" Источник: Копия характеристики из архивного следственного дела УФСБ по Ростовской обл. https://disk.... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1918 ст.
Дочь: Редина (Самсонова) Людмила Зотовна
Мать ребёнка: Самсонова (Фролова) Дарья Григорьевна
Архивная справка ГАРО о рождении №35-20/10-11.1/1453 от 30.08.2023 https://disk.yandex.ru/i/qCcWvFT3MlnJdg
Попал в плен (военное)
Около 1919
3 месяца находился в плену у белых 1918-1922 Место неизвестно Источник: Приговор из архивного следственного дела УФСБ РФ по Ростовской области https://disk.yandex.ru/i/S3WLDb_s_CP0ag
Раскулачивание
1930
"... в 1930 году подвергся раскулачиванию, лишили права голоса, но не выселяли" Источник: Анкета арестованного из архивного следственного дела УФСБ по Ростовской обл. https://disk.yandex.ru/i/mqQvGO... Показать все
Работа или профессия
С 1933 по 13.11.1937
Заведующий пункта приема овощей Ростовского Плодовощторга в станице Цимлянской Источник: Учетно-статистическая карточка из архивного дела заключенного Источник: https://disk.yandex.ru/i/EiLIhLHInPa... Показать все
Совершение преступления
?.10.1937
По воспоминаниям его правнучек с рассказов их бабушки Люси (его дочери): молодой парень разлил бочку с чем-то [краска, керосин или другое] на пшеницу [или другие продукты], что испортило ее. Зот Стефа... Показать все
Арест
13.11.1937
Арестован Цимлянским РО НКВД по обвинению в контрреволюционной деятельности. ст. 58-7.10 ч. I УК Источник: Анкета арестованного и приговор из архивного следственного дела УФСБ РФ по Ростовской област... Показать все
Отбывание наказания
С 13.11.1937 по 12.11.1938
Нахождение под стражей до суда в КПЗ Цимлянского райотдела НКВД Источник: Анкета арестованного из архивного следственного дела УФСБ по Ростовской обл. https://disk.yandex.ru/i/mqQvGOdwptfqeA
Осуждение
12.11.1938
Судебная коллегия по уголовным делам Ростовской области в станице Константиновской приговорила: Самсонова Зота Стефановича на основании ст. 179 УК лишить свободы на пять лет и на основании ст. 58-10 ... Показать все
Осуждение
12.11.1938
"... с поражением политических прав на пять лет по отбытии наказания." - из приговора суда. "Поражение прав исполнено 4/IV 39 [Подпись Нест...] - надпись на последнем листе приговора суда. Источник... Показать все
Отбывание наказания
С 12.11.1938 по 04.05.1940
Осужден по ст. 58-10 и 179 УК РСФСР на 10 лет по совокупности. Где отбвал наказание неизвестно.
Смерть
04.05.1940
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Умер в Вестлаге ОТЛ "Одинокий" Северный р-н от паралича сердца. Диагноз - одностороннее воспаление лекгих, истощение. Источники: 1. Акт о смерти из архивного дела заключенного Ссылка на источник: htt... Показать все
Реабилитация осужденного
01.10.1996
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Реабилитирован в части осуждения по ст. 58-10. По ст. 179 не реабилитирован. "Приговор судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда от 12 ноября 1938 года и определение судебной к... Показать все