хутор Рынок Соленовский, Кумшацкая станица, 1-й Донской округ (на 1915) — Familio

Рынок Соленовский

Кумшацкая станица, 1-й Донской округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
хутор
Варианты названий
Рынок Солоновский
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
1-й Донской округ, Кумшацкая станица
3859Рынок хутор, Кумшацкой станицы122В общ. вл. стан.317327Хуторское правление, мин. уч.180805

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